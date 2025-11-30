Con la DP Run la solidarietà va di corsa

L’edizione 2025 della corsa podistica D.P Run (Destinazione Parità), che si è disputata lo scorso agosto, ha permesso di raccogliere 3mila euro, che sono stati donati in parti uguali al Centro Donna di Cesena, allo Sportello Alba di Savignano e all’associazione Crisalide di Ravenna, con il supporto di Riviera Banca. La consegna della raccolta è stata effettuata alla presenza di Lorena Fantozzi, vicesindaca del Comune di Cesenatico, Stefano Pignotti del Team Cesenatico, dei referenti delle associazioni e di Luca Monti di Riviera Banca. La D.P. Run è una corsa che si tiene all’alba, partendo dal molo di Ponente di Cesenatico, ed unisce sportivi, appassionati e camminatori, con lo scopo di sostenere progetti che lavorano in favore della parità di genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

