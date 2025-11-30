Con i 200mila euro della vittoria ad Amici mio padre si è comprato la licenza da tassista Il rap non ne voleva sapere di me | il racconto di Moreno
Il rapper Moreno ha stravinto nel 2013 ad “Amici di Maria De Filippi “, conquistando sia il primo premio che il riconoscimento della Critica dei giornalisti. Qualche anno dopo il vincitore si è raccontato al podcast No Lies e ha confessato che ha soprattutto aiutato la sua famiglia, dopo il trionfo al talent show di Canale 5. “La vincita era di 150.000 euro in gettoni d’oro, poi ho vinto anche il Premio della critica e i guadagni sono diventati 200.000 euro – ha affermato -. Diventare il vincitore e avere il montepremi mi ha permesso di poter comprare la mia prima casa”. La più grande soddisfazione? “ È stata quando ho aiutato mio papà che era rimasto senza lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
