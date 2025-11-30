Con Davide Viglianti il blind tennis italiano sbarca agli Australian Open

Dal sogno nato in Sicilia ai successi internazionali. La storia dell’azzurro residente a Seriate che guida la crescita del blind tennis e che porta l’Italia in uno Slam accanto ai grandi del circuito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Con Davide Viglianti il blind tennis italiano sbarca agli Australian Open

