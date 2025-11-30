Comunicato Stampa | Vivibook crea il libro dei tuoi sogni in 1 click
Vivibook permette di creare “Dopo avere portato gli ebook in Italia nel 2002 con Bruno Editore oggi apriamo una nuova fase dell'editoria” aggiunge “Vivibook rappresenta un nuovo modo di intendere la narrativa. Non è un semplice uso dell'AI ma un'architettura proprietaria che permette di ottenere qualità professionale con un solo click” afferma L'azienda sottolinea anche la solidità del proprio modello di crescita. “Vivibook è stato progettato per scalare globalmente mantenendo massima attenzione a proprietà intellettuale, sostenibilità economica e tutela dell'utente” dichiara L'esperienza utente è stata curata in ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
COMUNICATO STAMPA - GARANTE PRIVACY SMENTISCE INDICAZIONI STAMPA ( REPORT E FATTO QUOTIDIANO) In relazione all’anticipazione della prossima puntata di Report e all’articolo di analogo contenuto de il Fatto Quotidiano secondo cui il pri - facebook.com Vai su Facebook
Online il Comunicato stampa #Inapp "Economia sociale terzo pilastro, con pubblico e privato, dell'economia reale. shorturl.at/NSuNt Vai su X
Comunicato Stampa: Vivibook, crea il libro dei tuoi sogni in 1 click - Vivibook permette di creare “Dopo avere portato gli ebook in Italia nel 2002 con Bruno Editore oggi apriamo una nuova ... Scrive iltempo.it