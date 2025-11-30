Comunicato del Cdr

Il cdr e la redazione de il Giornale si ritengono profondamente offesi dal comportamento dell’azienda e di parte dell’ufficio di direzione che hanno deciso di realizzare e mandare in edicola il Giornale di ieri nonostante lo sciopero dei giornalisti: era assente dalla redazione quasi il 90% dei giornalisti. Erano assenti praticamente tutte le redazioni Interni, Attualità, Cultura, Cronaca di Milano e Sport. L’economia aveva presente il 50% dei giornalisti. Un atteggiamento che lascia supporre l’idea che un giornale possa uscire anche se sedute dietro alla scrivania non ci sono neanche 10 persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Comunicato del Cdr

