Comunicare per non perdere sé stessi. Questa è la comunicazione in un ambiente come il carcere, dove " comunicare è un modo per non sparire nel silenzio ", come hanno potuto appurare le studentesse del corso di Teoria e tecnica dell’informazione che hanno preso parte al progetto Zona 508, con la docente Marina Villa. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Associazione Carcere e Territorio, presieduta da Carlo Alberto Romano, detenuti degli istituti carcerari bresciani e il corso di Teoria e tecnica dell’informazione della Cattolica di Brescia, con l’obiettivo di riflettere attorno alla situazione carceraria italiana e bresciana in particolare, troppo spesso inadeguata rispetto a parametri indicati dalla normativa nazionale ed europea, ma anche da criteri di civiltà e tutela della dignità della persona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunicare per non sparire: i detenuti si raccontano