di Amelia Zacco L’inizio di un nuovo anno fa pensare a un calendario, da consultare, da tenere sempre sotto mano, che scandisce i mesi, le settimane. In orologeria, i segnatempo con calendario sono tra i più apprezzati dagli appassionati per quanto riguarda le Case, sono sicuramente una buona occasione per mettere alla prova le loro abilità tecniche e i loro savoir-faire. Gli orologi con calendario appartengono alle cosiddette complicazioni: il calendario semplice, che indica solo la data, per poi passare ai più complessi calendario completo, calendario annuale, calendario perpetuo. Quest’ultimo si può dire sia una tra le più grandi invenzioni dell’orologeria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Complicazioni. Viaggio nel tempo dell’eccellenza