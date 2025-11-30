Compagnia delle Opere la mostra Il lavoro oggi in tutti i suoi aspetti
Oggi, alle 18.15, verrà inaugurata alla sala Laurana della Prefettura la mostra " Ogni uomo al suo lavoro ", un percorso espositivo che mette al centro le domande fondamentali che ciascuno porta nel proprio lavoro: per chi lavoro? con chi? come lavoro? La mostra, presentata questa estate al Meeting di Rimini 2025, approda ora a Pesaro, grazie all’iniziativa della Compagnia delle Opere, che ieri ha presentato (foto) l’evento. "Portare questa mostra in città è stato un gesto naturale e necessario - afferma Antonella Storoni, presidente di CdO - perché oggi il lavoro è attraversato da domande profonde che riguardano tutti: imprenditori, dipendenti, giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
