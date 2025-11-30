Commissionato dall' ultimo zar di Russia Nicola II è un’opera unica che ha attraversato decenni di storia Quale cifra può raggiungere un pezzo tanto esclusivo?
T he winter egg, l’Uovo d’Inverno di Fabergé commissionato dall’ex imperatore russo Nicola II come regalo di Pasqua alla madre nel 1913, è destinato a battere un nuovo record quando verrà messo all’asta con una stima di 20 milioni di sterline. L’opera fa parte dell’asta della Classic Week di Christie’s e sarà venduta il 2 dicembre. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo L’Uovo di Fabergé “The winter egg” va all’asta per una cifra milionaria iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
