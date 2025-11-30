Meditiamo il Vangelo del 30 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo». Prima domenica di Avvento Dal Vangelo secondo Matteo Mt 24,37-44 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Come furono i giorni di Noè, così. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 30 novembre 2025: Mt 24,37-44