Commento al Vangelo di oggi 30 novembre 2025 | Mt 24,37-44
Meditiamo il Vangelo del 30 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo». Prima domenica di Avvento Dal Vangelo secondo Matteo Mt 24,37-44 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Come furono i giorni di Noè, così. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ringraziamo don Bernard Appiah per averci donato il commento al Vangelo che la liturgia proporrà domani, I domenica di Avvento. - facebook.com Vai su Facebook
Vangelo e commento di oggi 23 novembre, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo Vai su X
Domenica 30 novembre – I di Avvento - La liturgia dell’Avvento è un richiamo a vivere il tempo presente nell’attesa vigilante e gioiosa del ritorno ultimo del Signore (parusia, in greco; adventus, in latino). Come scrive agensir.it
Commento al Vangelo di oggi 28 novembre 2025: Lc 21,29-33 - Meditiamo il Vangelo del 28 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Come scrive lalucedimaria.it