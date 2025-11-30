come sopravvivere al terremoto spunta la guida con tutti i consigli utili

La comunità della base navale Usa di Napoli, la US Naval Support Activity, ha pubblicato un nuovo opuscolo intitolato Nsa Naples Emergency Readiness Guide, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e personale militare sui rischi sismici e vulcanici dei Campi Flegrei e del Vesuvio. La guida fornisce informazioni pratiche e consigli utili per affrontare terremoti ed eruzioni vulcaniche, sottolineando l’importanza di una preparazione consapevole e tempestiva. Secondo la pubblicazione, conoscere la geologia del territorio e le zone più a rischio rappresenta il primo passo per la sicurezza. L’opuscolo include mappe dettagliate con indicazioni cromatiche: le aree dei Campi Flegrei sono evidenziate in giallo, quelle del Vesuvio in verde, mentre le zone di maggiore pericolo sono segnate in rosso e giallo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

