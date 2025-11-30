Come sopravvivere al terremoto Spunta la guida con tutti i consigli utili
La comunità della base navale Usa di Napoli, la US Naval Support Activity, ha pubblicato un nuovo opuscolo intitolato Nsa Naples Emergency Readiness Guide, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e personale militare sui rischi sismici e vulcanici dei Campi Flegrei e del Vesuvio. La guida fornisce informazioni pratiche e consigli utili per affrontare terremoti ed eruzioni vulcaniche, sottolineando l’importanza di una preparazione consapevole e tempestiva. Secondo la pubblicazione, conoscere la geologia del territorio e le zone più a rischio rappresenta il primo passo per la sicurezza. L’opuscolo include mappe dettagliate con indicazioni cromatiche: le aree dei Campi Flegrei sono evidenziate in giallo, quelle del Vesuvio in verde, mentre le zone di maggiore pericolo sono segnate in rosso e giallo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi insieme ad amici sono riuscito ad effettuare la prenotazione per il centro di prevenzione ai disastri di Tokyo. Questa in video è l'esperienza per imparare le tecniche di sopravvivenza ad un terremoto di altissima intensità. Se interessati scrivetemi per aver - facebook.com Vai su Facebook
Campi Flegrei, come sopravvivere al terremoto: la guida dei miliari americani - Cosa mettere in un kit di emergenza da portare con sè in caso di eruzione o di terremoto. Scrive msn.com
Terremoto: una guida per la rinascita di Arquata - Era il 30 ottobre 2016, esattamente sei anni fa, quando di prima mattina una forte scossa di terremoto completò l'opera distruttiva del sisma che aveva colpito il ... Come scrive ansa.it