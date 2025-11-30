Tempo di lettura: 3 minuti Cosa mettere in un kit di emergenza da portare con sè in caso di eruzione o di terremoto. E ancora, quali comportamenti tenere evitando il panico. Un opuscolo con tutte le spiegazioni per affrontare al meglio eventuali emergenze legate ai Campi Flegrei ed al Vesuvio è stato diffuso alla comunità americana della base navale Usa di Napoli, la U s Naval Support Activity. Si parte dalla spiegazione della conformazione geografica e geologica del territorio con l’illustrazione delle aree interessate dai fenomeni. Nel documento – anticipato dal Messaggero – ci sono poi le informazioni sulla terminologia legata agli eventi come magma, magnitudo, epicentro e poi vi è una mappa con la divisione in zone e i colori dell’allerta, ora gialla per i Campi Flegrei, verde per il Vesuvio, e delle aree, rossa o gialla a seconda dei territori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Come sopravvivere al terremoto: ecco il kit di emergenza in casa o in auto