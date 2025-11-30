Come Nonno Uccio insegna

SAN SIMONE (Sannicola) - “Questo cartello che racconta la vita del fornaio in un fornaio, le parole di chi ha dato tanto e sarà ricordato sempre in un forno a San Simone, la frazione di Sannicola”. Scatto e testo ci arrivano dal nostro lettore, Antonio Provenzano da Alezio. ***LeccePrima. 🔗 Leggi su Lecceprima.it