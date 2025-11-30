Come è fatta la casa dove andrà a vivere la famiglia nel bosco di Palmoli | Resteranno qui per due mesi

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini della "Casetta di nonna Gemma", messa a disposizione gratuitamente dal ristoratore Armando Carusi e dalla figlia, dove già oggi potrebbe trasferirsi la famiglia nel bosco di Palmoli: "Con i miei figli ho deciso di mettere a disposizione per due mesi questa struttura appena ristrutturata e dotata di ogni confort". 🔗 Leggi su Fanpage.it

