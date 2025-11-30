combinata nordica vento troppo forte sul trampolino a ruka annullata la mass start

Le pessime previsioni meteo mattutine hanno trovato conferma purtroppo sul trampolino grande di Ruka, costringendo gli organizzatori ad annullare il segmento di salto odierno e di conseguenza l’intera Mass Start valevole come terza e ultima gara della tappa inaugurale della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di combinata nordica. Le condizioni erano troppo pericolose per garantire ai combinatisti di saltare in sicurezza, con folate di 8-10 ms ed un vento instabile che non accennava a diminuire. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio e soprattutto nella serata finlandese, quando però il Large Hill di Kuusamo verrà utilizzato dal circuito maggiore del salto speciale per la seconda competizione del weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it

