Combinata nordica | Thomas Rettenegger al comando della Mass Start a Ruka Samuel Costa fa sognare

È solamente la prova di fondo della Mass Start che si completerà con il salto dall’HS142 alle 13. Vogliamo essere onesti, di chance di centrare il podio ce ne sono pochissime, se non quasi nulle, ma vedere un italiano in top-5 e in generale una squadra tutta tra i primi 30 fa davvero ben sperare nella stagione olimpica per la combinata nordica al maschile. Samuel Costa è stato strepitoso nei 10 chilometri in quel di Ruka e, pur partendo con un pettorale altissimo, ha centrato la quarta piazza, dimostrando progressi eccezionali nel fondo. L’obiettivo è sicuramente quello di conquistare un piazzamento di lusso: una top-15 darebbe sicuramente autostima in vista dei prossimi appuntamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

