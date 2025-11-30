Combinata nordica | Thomas Rettenegger al comando della Mass Start a Ruka Samuel Costa fa sognare
È solamente la prova di fondo della Mass Start che si completerà con il salto dall’HS142 alle 13. Vogliamo essere onesti, di chance di centrare il podio ce ne sono pochissime, se non quasi nulle, ma vedere un italiano in top-5 e in generale una squadra tutta tra i primi 30 fa davvero ben sperare nella stagione olimpica per la combinata nordica al maschile. Samuel Costa è stato strepitoso nei 10 chilometri in quel di Ruka e, pur partendo con un pettorale altissimo, ha centrato la quarta piazza, dimostrando progressi eccezionali nel fondo. L’obiettivo è sicuramente quello di conquistare un piazzamento di lusso: una top-15 darebbe sicuramente autostima in vista dei prossimi appuntamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Combinata nordica – Ancora vento a Ruka! Per la prova di fondo della Gundersen maschile si utilizzerà il PCR - facebook.com Vai su Facebook
Combinata nordica, Thomas Rettenegger svetta nel segmento di salto a Ruka. Azzurri nelle retrovie - Va in archivio con il miglior punteggio assoluto di Thomas Rettenegger il segmento di salto dell'Individual Compact di Ruka, prima gara della tappa ... Si legge su oasport.it
Combinata nordica, Lamparter concede il bis a Ruka nella Gundersen. Costa unico azzurro a punti - Johannes Lamparter bissa il successo di ieri nell'Individual Compact e si impone anche nella Gundersen di Ruka in occasione della tappa inaugurale della ... Scrive oasport.it
L’incerto futuro della combinata nordica - Per molte persone, anche tra le più appassionate di sport invernali, la combinata nordica è uno sport difficile da concepire. Da ilpost.it