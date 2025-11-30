Colto dal buio si perde nel bosco | 35enne ritrovato in serata

Nel tardo pomeriggio di domenica 30 novembre i vigili del fuoco di Genova e gli uomini del Soccorso Alpino sono stati impegnati nei boschi di Traso, frazione di Bargagli, per le ricerche di un 35enne disperso. Colto dal buio nel boscoL'uomo ha forse calcolato male i tempi, è stato colto dal buio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

