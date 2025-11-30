Colpo nel cuore di Carpi svaligiata di notte la gioielleria Allegretti
Poche ore prima il centro era gremito per l'accensione delle luminarie natalizie, ma a notte inoltrata piazza Martiri deserta è stata teatro di un furto molto significativo. Una banda di ladri professionisti, infatti, ha messo nel mirino la storica gioielleria Allegretti, riuscendo a svaligiarla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
