Colpo nel cuore di Carpi svaligiata di notte la gioielleria Allegretti

Modenatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poche ore prima il centro era gremito per l'accensione delle luminarie natalizie, ma a notte inoltrata piazza Martiri deserta è stata teatro di un furto molto significativo. Una banda di ladri professionisti, infatti, ha messo nel mirino la storica gioielleria Allegretti, riuscendo a svaligiarla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Maxi colpo all’Ipercoop . Sfondano vetrina con l’auto. Svaligiata una gioielleria - Almeno due uomini a bordo di una Fiat Panda si sono introdotti nel cuore della notte all’interno dell’edificio per ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Cuore Carpi Svaligiata