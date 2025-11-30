Colpo dei ladri in via di Fucecchiello Rubati 50 capi d’abbigliamento | Un danno che supera i 5mila euro

I ladri sono tornati in via di Fucecchiello. C’erano stati anche ad agosto. E, allora, avevano fatto visita ad un parrucchiere (il salone Evergreen Style di Francesco Cappelletti) ed un negozio di abbigliamento che si trova proprio a fianco, il B-side. Quest’ultimo ha dovuto fare i conti con i malviventi anche nella notte fra giovedì a venerdì scorsi. Le telecamere di videosorveglianza dell’esercizio – si apprende – hanno ripreso un soggetto che, dopo aver forzato una finestra sul retro, è entrato dentro il locale, iniziando a fare razzia di merce. "Hanno portato via almeno 5-6mila euro di capi d’abbigliamento – dice la titolare Barbara Fabio –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

