Colpito da due arresti cardiaci a pochi minuti di distanza | 64enne salvato

Un uomo di 64 anni è stato salvato nella serata di sabato 29 novembre 2024, dopo essere stato colpito da due arresti cardiaci a pochi minuti di distanza durante una manifestazione corale nel duomo di Villa Santina. Decisiva è stata la rapidità dei presenti, che hanno attivato la Centrale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Roma. Rapinatore “glaciale” arrestato dalla Polizia di Stato. Aveva colpito 12 esercizi commerciali nel quartiere Primavalle. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato Clicca qui per leggere la notizia completa https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/ - facebook.com Vai su Facebook

In Italia 60mila arresti cardiaci l'anno, 'legge su defibrillatori non si applica' - Ogni anno in Europa si registrano circa 400mila arresti cardiaci extraospedalieri, di cui 60mila solo in Italia. Si legge su notizie.tiscali.it

Malori e arresti cardiaci, Suem e Ulss spiegano come usare i defibrillatori con simulazioni pratiche per tutti - Una morte prematura su cinque è causata da malattie cardiovascolari. Come scrive ilgazzettino.it

Arresto cardiaco, il primo soccorso parte dai cittadini - Il ruolo delle persone comuni nella gestione degli arresti cardiaci: fondamentale la formazione sul primo soccorso. Secondo msn.com