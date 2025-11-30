Colpite due petroliere della flotta ombra russa l' Ucraina rivendica l' attacco

Sono stati rivendicati dalle forze armate ucraine due differenti attacchi a delle petroliere turche vuote nel Mar Nero, la Virat e la Kairos, avvenute venerdì e ieri. Le navi, battenti bandiera gambiana, appartengono alla "flotta ombra" russa, che così aggira le sanzioni sul petrolio a Mosca. Secondo Ankara, la Kairos era in rotta verso il porto russo di Novorossiysk, dove ha sede il terminal petrolifero colpito ieri da un attacco con droni marini che ha costretto allo stop alle operazioni. "I droni navali Sea Baby modernizzati hanno colpito con successo le navi", ha detto una fonte del servizio di sicurezza ucraino Sbu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Colpite due petroliere della "flotta ombra" russa, l'Ucraina rivendica l'attacco

