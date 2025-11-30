Colpita da un ictus mentre si trova ai fornelli i vicini vedono il fumo e danno l' allarme | donna gravissima

ANCONA - Si sente male mentre è ai fornelli e perde i sensi. Attimi di paura questa mattina in via Rubicone, nella zona di Torrette, dove una donna di 77 anni è stata soccorsa dopo essere stata colta da un grave malore mentre stava cucinando.A dare l’allarme sono stati i vicini di casa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

