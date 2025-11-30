Coloni armati aggrediscono attivisti in Cisgiordania | condanna e solidarietà dalla Federazione Irpina

Il Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Irpina esprime fermissima condanna per l'attacco criminale perpetrato questa mattina da coloni israeliani armati ai danni di giovani attivisti, anche italiani, impegnati in Ein al-Duyuk, in prossimità di Gerico, in Cisgiordania.Violenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Armati, violenti, minacciano ed aggrediscono i proprietari legittimi delle terre che coltivano. Alcuni si nascondono con le magliette...accompagnati da cani addestrati... E c'è chi dice che è "normale" tutto questo... #coloni #settlers #armati #ulivi #terra #violenza - facebook.com Vai su Facebook

Due attivisti per i diritti del popolo palestinese sono stati sequestrati nella notte di venerdì 28 novembre da coloni israeliani e forze di occupazione israeliana nel villaggio di Tuwani, nella Cisgiordania meridionale occupata. Secondo testimoni, i coloni proveniv Vai su X

Coloni israeliani aggrediscono attivisti internazionali: italiani feriti e violenza fuori controllo in Cisgiordania - Quattro attivisti internazionali sono rimasti feriti questa mattina in un attacco compiuto da un gruppo di coloni israeliani nella comunità di Ein al- Secondo globalist.it

Tre volontari italiani aggrediti dai coloni in Cisgiordania: la denuncia dell'agenzia Wafa - Tre attivisti italiani sono rimasti feriti in un attacco compiuto da coloni israeliani nei pressi di Gerico, in Cisgiordania occupata, insieme a un quarto volontario di nazionalità canadese. Si legge su tag24.it

Cisgiordania, tre attivisti italiani feriti dai coloni israeliani - Secondo le fonti, circa dieci coloni israeliani mascherati hanno fatto irruzione nella residenza degli attivisti all'alba, li hanno picchiati e hanno rubato effetti personali, tra cui passaporti e tel ... editorialedomani.it scrive