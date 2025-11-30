Colloqui Usa-Ucraina a Miami tosti ma costruttivi
Sono giorni "importanti" per trovare una soluzione e porre fine alla guerra in Ucraina dopo quattro anni. Lo dice Volodymyr Zelensky ma lo pensano anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner che si sono seduti al tavolo dei colloqui a Miami con una delegazione di Kiev guidata da Rustem Umerov, subentrato al dimissionario Andriy Yermak, travolto da uno scandalo di corruzione. Alla vigilia della partenza di Witkoff per Mosca, in settimana, le discussioni sono state "toste ma molto costruttive", secondo quanto riferito da una fonte alla Cnn. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
