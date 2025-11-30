Colloqui Usa-Ucraina a Miami Rubio | Produttivi ma c' è ancora lavoro da fare
Sono giorni «importanti» per trovare una soluzione e porre fine alla guerra in Ucraina dopo quattro anni. Lo dice Volodymyr Zelensky ma lo pensano anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, l’inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner che si sono seduti al tavolo dei colloqui a Miami con una delegazione di Kiev guidata da Rustem Umerov, subentrato al. 🔗 Leggi su Feedpress.me
