Colloqui Usa-Ucraina a Miami Rubio | Produttivi ma c' è ancora lavoro da fare

Feedpress.me | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono giorni «importanti» per trovare una soluzione e porre fine alla guerra in Ucraina dopo quattro anni. Lo dice Volodymyr Zelensky ma lo pensano anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, l’inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner che si sono seduti al tavolo dei colloqui a Miami con una delegazione di Kiev guidata da Rustem Umerov, subentrato al. 🔗 Leggi su Feedpress.me

colloqui usa ucraina a miami rubio produttivi ma c 232 ancora lavoro da fare

© Feedpress.me - Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Rubio: "Produttivi ma c'è ancora lavoro da fare"

Contenuti che potrebbero interessarti

colloqui usa ucraina miamiColloqui Usa-Ucraina a Miami, "tosti ma costruttivi" - Sono giorni "importanti" per trovare una soluzione e porre fine alla guerra in Ucraina dopo quattro anni. Come scrive msn.com

colloqui usa ucraina miamiGuerra ucraina, al via i colloqui tra gli Usa e Kiev a Miami - Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l'inviato speciale americano Steve Witkoff a Mosca «prima della sua missione in India» in programma il 4 e 5 dicembre. Da ilmessaggero.it

colloqui usa ucraina miamiGuerra, al via i colloqui tra gli Usa e Kiev a Miami. Rubio: «Creare la strada per Ucraina sovrana» - Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l'inviato speciale americano Steve Witkoff a Mosca «prima della sua missione in India» in programma il 4 e 5 dicembre. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Colloqui Usa Ucraina Miami