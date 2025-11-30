Colloqui Usa-Ucraina a Miami Rubio | Incontro produttivo ma c' è ancora lavoro da fare | L' inviato americano Witkoff tra poche ore a Mosca | Trump | Buone chance per un accordo
Due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in attacchi russi avvenuti nella regione del Kherson. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
UCRAINA | I colloqui di oggi puntano a "porre fine a una guerra e creare un meccanismo che consenta all'Ucraina di essere indipendente e sovrana, di non avere mai più un altro conflitto e di creare un'enorme prosperità per il suo popolo" ha detto Rubio. #AN Vai su X
Usa-Ucraina, iniziano i colloqui tra le delegazioni La Casa Bianca vuole risolvere già oggi le controversie con Kiev sui due temi principali del piano di pace. Lo rende noto Axios. I temi di territori e di garanzie di sicurezza per l’Ucraina saranno al centro di collo - facebook.com Vai su Facebook
Cnn, colloqui Usa-Ucraina 'tosti ma molto costruttivi' - I colloqui a Miami tra gli Stati Uniti e l' Ucraina sono "tosti ma molto costruttivi". Secondo quotidiano.net
Guerra ucraina, al via i colloqui tra gli Usa e Kiev a Miami - Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l'inviato speciale americano Steve Witkoff a Mosca «prima della sua missione in India» in programma il 4 e 5 dicembre. Si legge su ilmessaggero.it
Guerra, al via i colloqui tra gli Usa e Kiev a Miami. Rubio: «Creare la strada per Ucraina sovrana» - Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l'inviato speciale americano Steve Witkoff a Mosca «prima della sua missione in India» in programma il 4 e 5 dicembre. Da msn.com