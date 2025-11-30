Colloqui Usa-Ucraina a Miami Rubio | Incontro produttivo ma c' è ancora lavoro da fare | L' inviato americano Witkoff tra poche ore a Mosca | Trump | Buone chance per un accordo

Tgcom24.mediaset.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in attacchi russi avvenuti nella regione del Kherson. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

colloqui usa ucraina a miami rubio incontro produttivo ma c 232 ancora lavoro da fare l inviato americano witkoff tra poche ore a mosca trump buone chance per un accordo

© Tgcom24.mediaset.it - Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Rubio: "Incontro produttivo, ma c'è ancora lavoro da fare" | L'inviato americano Witkoff tra poche ore a Mosca | Trump: "Buone chance per un accordo"

News recenti che potrebbero piacerti

colloqui usa ucraina miamiCnn, colloqui Usa-Ucraina 'tosti ma molto costruttivi' - I colloqui a Miami tra gli Stati Uniti e l' Ucraina sono "tosti ma molto costruttivi". Secondo quotidiano.net

colloqui usa ucraina miamiGuerra ucraina, al via i colloqui tra gli Usa e Kiev a Miami - Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l'inviato speciale americano Steve Witkoff a Mosca «prima della sua missione in India» in programma il 4 e 5 dicembre. Si legge su ilmessaggero.it

colloqui usa ucraina miamiGuerra, al via i colloqui tra gli Usa e Kiev a Miami. Rubio: «Creare la strada per Ucraina sovrana» - Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l'inviato speciale americano Steve Witkoff a Mosca «prima della sua missione in India» in programma il 4 e 5 dicembre. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Colloqui Usa Ucraina Miami