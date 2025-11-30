FIORANO MODENESE "Io sto bene dove sto, amo il lavoro che faccio. Poi certo tutti quelli che lavorano a Maranello, cominciando dai colleghi della F1, beh, sono consapevoli che nei Gran Premi la Rossa merita un futuro ben diverso dal presente.". Antonello Coletta, italianissimo manager di origini romane, è il capo della Ferrari che in pista vince, la squadra che con la bellissima 499P ha appena conquistato i titoli iridati nel Wec. Ergo, per forza di cose il medesimo Coletta è il candidato naturale alla ipotetica successione del pericolante Fred Vasseur. Anche se, con garbo, il diretto interessato respinge la suggestione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coletta punta sul poker di Le Mans: "Ferrari, la sfida è restare campioni"