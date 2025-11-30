Col nuovo Liceo del Made in Italy si rilancia tutto l’entroterra

La notizia era nell’aria dopo la visita del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dello scorso settembre ma ora è ufficiale: la proposta didattica dell’Istituto Della Rovere dal prossimo settembre si arricchirà con l’apertura del Liceo del Made in Italy. Urbania porta a casa un risultato risultato importante per tutto il territorio, nei giorni scorsi infatti c’è stato il definitivo via libera da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’apertura del nuovo corso. Una notizia importantissima che riscrive la geografia scolastica del nostro territorio e non solo, con un liceo nel cuore dell’entroterra e un corso di studi che probabilmente partirà soltanto a Urbania per la nostra provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

