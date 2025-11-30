Col nuovo Liceo del Made in Italy si rilancia tutto l’entroterra
La notizia era nell’aria dopo la visita del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dello scorso settembre ma ora è ufficiale: la proposta didattica dell’Istituto Della Rovere dal prossimo settembre si arricchirà con l’apertura del Liceo del Made in Italy. Urbania porta a casa un risultato risultato importante per tutto il territorio, nei giorni scorsi infatti c’è stato il definitivo via libera da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’apertura del nuovo corso. Una notizia importantissima che riscrive la geografia scolastica del nostro territorio e non solo, con un liceo nel cuore dell’entroterra e un corso di studi che probabilmente partirà soltanto a Urbania per la nostra provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Formazione sul campo all’Università degli Studi dell’Aquila per i nostri docenti Proff. Andreelli, Cupaiolo, Cisternino, Marrama Saccente e Serano, in vista dell’introduzione al Masci del nuovo Liceo Matematico nel prossimo anno scolastico 2025/26! Coordinati - facebook.com Vai su Facebook
"Col nuovo Liceo del Made in Italy si rilancia tutto l’entroterra" - La notizia era nell’aria dopo la visita del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dello scorso settembre ma ora è ufficiale: la proposta didattica dell’Istituto Della Rovere dal prossimo settemb ... Secondo msn.com
Istituito il liceo del Made in Italy nell'istituto alberghiero De Cecco - La scuola di Pescara arricchisce la propria offerta formativa e dal prossimo anno scolastico gli studenti potranno anche scegliere di iscriversi al Liceo del Made in Italy ... Scrive ilpescara.it
Il Liceo Antonio Rosmini: un unico liceo, quattro indirizzi formativi - Ecco tutto il programma di orientamento per il 2026 Il LICEO DEL MADE IN ITALY Il Liceo del Made in Italy è il nuovo indirizzo nato con l’obiettivo di ... Lo riporta ilgiunco.net