CMcom – Corriere della Sera – Milan-Lazio | per l’Aia il braccio di Pavlovic non è mai rigore Il var Di Paolo verrà fermato

2025-11-30 18:11:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: L’episodio che ha infuocato il finale di Milan-Lazio è stato rivisto dall’Aia che ha confermato come ci sia stato un errore del var nel richiamare l’arbitro. Quello non è rigore. Non accennano a placarsi le polemiche dopo il finale infuocato di Milan-Lazio gara che ha visto i rossoneri vincere per 1-0, ma che ha anche visto nel finale le vibranti proteste del club biancoceleste (in silenzio stampa dall’immediato post gara) che voleva un calcio di rigore per tocco di braccio largo di Pavlovic sulla girata di Romagnoli al 95esimo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com