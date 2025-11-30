Si potrebbe dire che sia un ultimo regalo di compleanno: sul finire del 2025, anno durante il quale Breguet ha celebrato il 250° anniversario, uno degli orologi che ha presentato per questa ricorrenza, ha vinto il Grand Prix de l’Aiguille d’Or al Grand Prix d’Horlogerie de Genève (Gphg), il premio più prestigioso che riconosce il miglior orologio per eccellenza tecnica e design iconico. Si tratta del ’Classique Souscription 2025’, ispirato a uno storico tasca della Maison, fusione tra l’arte del maestro orologiaio di Neuchâtel e il savoir-faire contemporaneo. L’orologio in oro Breguet ha cassa da 40 mm e un raffinato quadrante in smalto bianco su cui si staglia una sola lancetta Breguet unica nel suo genere, aperta e a punta, in acciaio azzurrato a fuoco e curvata interamente a mano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Classique Souscription. L’ultimo regalo di un anno speciale