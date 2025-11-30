Classifica Radio Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari è il brano più ascoltato

La Classifica Radio stilata da Earone, riferita alla settimana dal 21 al 27 novembre ha un podio inedito nel quale troviamo ancora una volta Taylor Swift in compagnia dei Pinguini Tattici Nucleari e Miley Cyrus. In discesa dalla #7 alla #10 Talk To Me di Damiano David: presente da undici settimane in classifica, il nuovo singolo dell’artista capitolino che vede il feat di Tyla e Nile Rodgers è estratto da Funny Little Dreams, riedizione dell’album Funny Little Fears pubblicato lo scorso maggio. Entra per la prima volta in top ten Bresh con Dai Che Fai, che sale dalla #15 alla #9. Una produzione dalle atmosfere leggere e contemporanee, unita a un testo immediato e incisivo scritto insieme a Calcutta e ad un giro di chitarra che rimane subito in testa, sono tutti gli elementi che lo rendono un brano capace di trasportare immediatamente l’ascoltatore tra i vicoli della sua Genova. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

