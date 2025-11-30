Classifica Mondiale piloti F1 2025 | Verstappen a -12 da Norris! Si decide il titolo ad Abu Dhabi
CLASSIFICA PILOTI F1 2025. Lando Norris (McLaren) 396. Oscar Piastri (McLaren) 374. Max Verstappen (Red Bull) 371. George Russell (Mercedes) 307. Charles Leclerc (Ferrari) 230. Lewis Hamilton (Ferrari) 152. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 150. Alexander Albon (Williams) 73. Carlos Sainz Jr. (Williams) 65. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49. Fernando Alonso (Aston Martin) 42. Oliver Bearman (Haas) 41. Liam Lawson (Red Bull Racing Bulls) 36. Esteban Ocon (Haas) 32. Yuki Tsunoda (Racing Bulls Red Bull) 33. Lance Stroll (Aston Martin) 32. Pierre Gasly (Alpine) 22. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
