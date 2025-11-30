Classifica Mondiale costruttori F1 2025 | Ferrari sempre più quarta forza McLaren campione
CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2025. McLaren — 800. Mercedes — 459. Red Bull Racing — 426. Ferrari — 382. Williams — 137. Racing Bulls — 92. Aston Martin — 80. Haas F1 Team — 73. Kick Sauber — 68. Alpine — 22. 🔗 Leggi su Oasport.it
