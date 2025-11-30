Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026 | davanti Klaebo 19° Graz

Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti. Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026. Al termine delle prime tre gare stagionali nella generale comanda il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che prende anche la vetta della classifica sprint, mentre nella graduatoria distance guida il connazionale Martin Loewstroem Nyenget. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: davanti Klaebo, 19° Graz

