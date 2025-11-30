Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Jessie Diggins nuova leader

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. Dopo le prima tappa di Ruka comanda la statunitense Jessie Diggins, davanti alla svedese Moa Ilar ed alla svedese Jonna Sundling. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Jessie Diggins nuova leader

