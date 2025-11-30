Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin allunga al comando Zenere miglior italiana
La statunitense Mikaela Shiffrin allunga in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile al termine dello slalom di Copper Mountain: la nordamericana vince e vola a quota 368, portandosi a +90 nei confronti dell’ albanese Lara Colturi, seconda con 278. Nella classifica di specialità, invece, Shiffrin resta a punteggio pieno, salendo a quota 300 in tre gare, con la stessa Colturi alla piazza d’onore a -80, con 220 punti, frutto di due secondi posti e del gradino più basso del podio centrato nella gara odierna. La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima di lasciare spazio alle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Finali World Tour (Coppa del Mondo) di SHORT TRACK - Dordrecht (NED) - A conclusione del circuito, con il terzo posto di oggi nei 1000 metri, Pietro Sighel si assicura la classifica finale della distanza. Il finanziere trentino è anche secondo nella classifica fin - facebook.com Vai su Facebook
Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Jessie Diggins nuova leader - 2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, ... Segnala oasport.it
Coppa del Mondo di Sci LIVE: domenica 30 novembre 2025 lo slalom speciale femminile di Copper Mountain: orari, diretta Tv, lista di partenza, italiane al via, risultati - Coppa del Mondo Sci LIVE: oggi lo slalom femminile di Copper Mountain. Da discoveryalps.it
Coppa del mondo di sci, Mikaela Shifrrin vince slalom femminile a Copper Mountain - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Mikaela Shifrrin vince slalom femminile a Copper Mountain ... Come scrive sport.sky.it