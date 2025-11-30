Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin allunga al comando Zenere miglior italiana

La statunitense Mikaela Shiffrin allunga in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile al termine dello slalom di Copper Mountain: la nordamericana vince e vola a quota 368, portandosi a +90 nei confronti dell’ albanese Lara Colturi, seconda con 278. Nella classifica di specialità, invece, Shiffrin resta a punteggio pieno, salendo a quota 300 in tre gare, con la stessa Colturi alla piazza d’onore a -80, con 220 punti, frutto di due secondi posti e del gradino più basso del podio centrato nella gara odierna. La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima di lasciare spazio alle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

