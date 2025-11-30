Cisgiordania tre italiani feriti da coloni israeliani

Tre attivisti italiani sono rimasti feriti in un attacco da parte di coloni israeliani nella comunità di Ein al-Duyuk vicino a Gerico, in Cisgiordania. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa, aggiungendo che con loro è stato ferito anche un attivista canadese. Secondo alcune fonti citate dall'agenzia, una decina di aggressori si sarebbero infiltrati all'alba nella casa dove alloggiavano, li avrebbero picchiati e derubati di oggetti personali tra cui passaporti e cellulari. I tre italiani, due ragazze e un ragazzo, non sono in gravi condizioni. Sono stati assistiti dal sindaco di Gerico e dalla polizia palestinese, a cui hanno denunciato l'accaduto.

