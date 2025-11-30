Cisgiordania tre attivisti italiani feriti da coloni israeliani Tajani assicura | Stanno bene e condanna l’aggressione

“Ho parlato il console d’Italia a Gerusalemme, mi ha aggiornato sulla situazione in Cisgiordania, mi ha detto che sono feriti ma non sono gravi“. Sono questi gli aggiornamenti che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rende noti a margine dell’assemblea di Noi Moderati a Roma riguardo ai tre attivisti italiani rimasti coinvolti di un attacco . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cisgiordania, tre attivisti italiani feriti da coloni israeliani. Tajani assicura: “Stanno bene” e condanna l’aggressione

