Cisgiordania tre attivisti italiani feriti da coloni israeliani Tajani assicura | Stanno bene e condanna l’aggressione

Ildifforme.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ho parlato il console d’Italia a Gerusalemme, mi ha aggiornato sulla situazione in Cisgiordania, mi ha detto che sono feriti ma non sono gravi“. Sono questi gli aggiornamenti che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rende noti a margine dell’assemblea di Noi Moderati a Roma riguardo ai tre attivisti italiani rimasti coinvolti di un attacco . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cisgiordania tre attivisti italiani feriti da coloni israeliani tajani assicura stanno bene e condanna l8217aggressione

© Ildifforme.it - Cisgiordania, tre attivisti italiani feriti da coloni israeliani. Tajani assicura: “Stanno bene” e condanna l’aggressione

Altre letture consigliate

cisgiordania tre attivisti italianiPalestina, tre attivisti italiani feriti in Cisgiordania: "Attacco dei coloni" - Quattro attivisti stranieri sono stati feriti in un attacco da parte di coloni israeliani a Ein al- Segnala iltempo.it

cisgiordania tre attivisti italianiCisgiordania, tre attivisti italiani feriti dai coloni israeliani - Secondo le fonti, circa dieci coloni israeliani mascherati hanno fatto irruzione nella residenza degli attivisti all'alba, li hanno picchiati e hanno rubato effetti personali, tra cui passaporti e tel ... Da editorialedomani.it

cisgiordania tre attivisti italianiTre attivisti italiani feriti da coloni israeliani in Cisgiordania, l'irruzione in casa all'alba. E Netanyahu chiede la grazia a Herzog - Un portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar afferma che Israele non dovrebbe poter ritardare il passaggio alla fase successiva del piano di cessate il fuoco sulla base del ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cisgiordania Tre Attivisti Italiani