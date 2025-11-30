Cisgiordania coloni israeliani fanno irruzione in casa di attivisti | tre italiani feriti

Quattro attivisti internazionali, di cui tre italiani, sono rimasti feriti oggi in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania, dopo che gli aggressori hanno fatto irruzione nella casa in cui alloggiavano. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Il quarto attivista sarebbe di nazionalità canadese. I tre italiani, riferisce La Presse, sono in stato di choc ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Si tratta di due ragazze e un ragazzo: sono stati portati presso l'ospedale di Gerico, dove sono stati visitati dai medici e assistiti dal sindaco di Gerico e dalla polizia palestinese, a cui hanno denunciato l'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

