Cisgiordania coloni israeliani attaccano attivisti internazionali | feriti tre italiani e un canadese

Quattro attivisti internazionali, tra cui tre italiani, sono rimasti feriti durante un assalto compiuto da coloni israeliani vicino a Gerico. Il gruppo si trovava in una casa della comunità di Ein al-Duyuk quando gli aggressori hanno fatto irruzione nella notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tg3. . In Cisgiordania continuano violenze e tensioni. L'esercito israeliano oggi ha lanciato una "vasta operazione antiterrorismo" nel nord della Cisgiordania occupata. Intanto continuano le provocazioni dei coloni contro i palestinesi. Il reportage dell'inviata L - facebook.com Vai su Facebook

Ancora attacchi dei coloni in Cisgiordania L’ultimo, in ordine di tempo, a Taybeh La testimonianza del parroco Bashar Fawadleh L’apertura dell’Osservatore Romano con l’articolo di @BGuarrera Vai su X

Tre italiani feriti in un assalto di coloni israeliani in Cisgiordania. “Le botte, poi rubati passaporti e cellulari” - Dieci coloni mascherati hanno fatto irruzione in una casa vicino Gerico, picchiando attivisti e rubando passaporti e cellulari ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

