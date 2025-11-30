Cisgiordania coloni israeliani attaccano attivisti internazionali | feriti tre italiani e un canadese

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro attivisti internazionali, tra cui tre italiani, sono rimasti feriti durante un assalto compiuto da coloni israeliani vicino a Gerico. Il gruppo si trovava in una casa della comunità di Ein al-Duyuk quando gli aggressori hanno fatto irruzione nella notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

cisgiordania coloni israeliani attaccanoCisgiordania, coloni israeliani attaccano attivisti internazionali: feriti tre italiani e un canadese - Quattro attivisti internazionali, tra cui tre italiani, sono rimasti feriti durante un assalto compiuto da coloni israeliani vicino a Gerico ... Secondo fanpage.it

cisgiordania coloni israeliani attaccanoTre italiani feriti in un assalto di coloni israeliani in Cisgiordania. “Le botte, poi rubati passaporti e cellulari” - Dieci coloni mascherati hanno fatto irruzione in una casa vicino Gerico, picchiando attivisti e rubando passaporti e cellulari ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

cisgiordania coloni israeliani attaccanoMedio Oriente, tre italiani feriti dai coloni in Cisgiordania - Quattro attivisti internazionali, di cui tre italiani, sono rimasti feriti oggi in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al- Scrive ansa.it

