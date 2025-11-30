Cisgiordania | attivisti italiani aggrediti da coloni israeliani Tajani | Tel Aviv fermi le violenze

Firenzepost.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre attivisti italiani sono stati aggrediti da coloni israeliani in Cisgiordania. Hanno fatto irruzione nella loro casa all'alba, in dieci e mascherati. "Wake up, Italians", hanno detto. Poi giù con pughi, schiaffi e calci alle costole, all'addome e alle gambe, fino alla minaccia finale: "Non tornate più" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

cisgiordania attivisti italiani aggrediti da coloni israeliani tajani tel aviv fermi le violenze

© Firenzepost.it - Cisgiordania: attivisti italiani aggrediti da coloni israeliani. Tajani: “Tel Aviv fermi le violenze”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cisgiordania attivisti italiani aggreditiVolontari italiani aggrediti da coloni israeliani in Cisgiordania - Tre attivisti italiani sono rimasti feriti in un raid condotto da coloni israeliani vicino a Gerico, in Cisgiordania. Riporta msn.com

cisgiordania attivisti italiani aggreditiVolontari aggrediti da coloni in Cisgiordania: «Presi a calci e pugni, violenza maggiore perché siamo italiani» - Tre attivisti italiani sono rimasti feriti in un raid condotto da coloni israeliani vicino a Gerico, in Cisgiordania. Secondo msn.com

cisgiordania attivisti italiani aggreditiTre volontari italiani aggrediti dai coloni in Cisgiordania: la denuncia dell'agenzia Wafa - Tre attivisti italiani sono rimasti feriti in un attacco compiuto da coloni israeliani nei pressi di Gerico, in Cisgiordania occupata, insieme a un quarto volontario di nazionalità canadese. Si legge su tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Cisgiordania Attivisti Italiani Aggrediti