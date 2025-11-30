Cisgiordania | attivisti italiani aggrediti da coloni israeliani Tajani | Tel Aviv fermi le violenze

Tre attivisti italiani sono stati aggrediti da coloni israeliani in Cisgiordania. Hanno fatto irruzione nella loro casa all'alba, in dieci e mascherati. "Wake up, Italians", hanno detto. Poi giù con pughi, schiaffi e calci alle costole, all'addome e alle gambe, fino alla minaccia finale: "Non tornate più" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Cisgiordania: attivisti italiani aggrediti da coloni israeliani. Tajani: “Tel Aviv fermi le violenze”

