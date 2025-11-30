Cisgiordania 3 italiani pestati da coloni israeliani Tajani | Fermateli

Tre cittadini italiani, attivisti pro-Pal impegnati in attività di solidarietà a favore della popolazione locale, è stato aggredito domenica mattina da un gruppo di coloni israeliani nella zona di Gerico, in Cisgiordania. A riferirlo è stata l’agenzia palestinese Wafa. Secondo quanto comunicato dalle autorità italiane, i tre attivisti, dopo l’attacco, hanno lasciato l’area e si stanno dirigendo verso Ramallah. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che gli italiani sono stati " malmenati e non si trovano in gravi condizioni " e che al momento "stanno rientrano a Ramallah". L’episodio è avvenuto all’alba, quando una decina di coloni ebrei ha fatto irruzione in una casa della comunità di Ein al-Duyuk, nella Cisgiordania meridionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cisgiordania, 3 italiani pestati da coloni israeliani. Tajani: "Fermateli"

Contenuti che potrebbero interessarti

Netanyahu chiede la grazia a Herzog. Tre attivisti italiani feriti da coloni israeliani in Cisgiordania, Tajani: «Fatto gravissimo» - facebook.com Vai su Facebook

Medio Oriente, tre volontari italiani feriti in Cisgiordania. Netanyahu chiede la grazia a Herzog dlvr.it/TPXlh9 Vai su X

Cisgiordania, tre attivisti italiani feriti dai coloni israeliani - Secondo le fonti, circa dieci coloni israeliani mascherati hanno fatto irruzione nella residenza degli attivisti all'alba, li hanno picchiati e hanno rubato effetti personali, tra cui passaporti e tel ... Come scrive editorialedomani.it

Tre italiani feriti in Cisgiordania da coloni israeliani. Malmenati e derubati ma non sono gravi - Tre italiani, volontari internazionali, sono stati vittime la scorsa notte di un'aggressione da parte di coloni israeliani presso i loro alloggi ... Si legge su ecovicentino.it

Cisgiordania, tre italiani picchiati e derubati da coloni israeliani - Una decina di uomini mascherati hanno fatto irruzione nella loro casa: tra i feriti due ragazze. Si legge su unionesarda.it