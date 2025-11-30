Cisgiordania 3 attivisti italiani feriti in raid di coloni israeliani a Gerico Tajani | Episodio gravissimo basta aggressioni

Tre italiani e un canadese aggrediti da coloni vicino a Gerico: feriti ma non gravi. Tajani condanna l’attacco e chiede a Israele di fermare le violenze in Cisgiordania Tre attivisti italiani e un canadese sono rimasti feriti in un raid di coloni israeliani a Gerico, in Cisgiordania occupata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, 3 attivisti italiani feriti in raid di coloni israeliani a Gerico, Tajani: "Episodio gravissimo, basta aggressioni"

