Cisgiordania 3 attivisti italiani feriti da coloni israeliani | sono in stato di shock

Lapresse.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro attivisti, di cui tre di nazionalità italiana e un cittadino canadese, sono rimasti feriti in un attacco da parte di coloni israeliani nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. Fonti informate dell’accaduto hanno fatto sapere che le vittime dell’aggressione sono in stato di shock ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Intanto il primo ministro dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu ha presentato una richiesta formale di grazia al presidente Isaac Herzog. Il leader di Tel Aviv è accusato di corruzione, frode e abuso di ufficio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it

