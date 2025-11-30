Cinque anni di attesa e sacrifici | Can Yaman finalmente Sandokan Il suo lungo percorso verso il successo

Can Yaman torna sotto i riflettori con una delle interviste più personali degli ultimi anni. Ospite di Domenica In, l’attore turco si è aperto con Mara Venier parlando della sua infanzia, del legame profondo con l’Italia e soprattutto del progetto che più di tutti ha segnato la sua carriera recente: Sandokan. Una serie attesissima, più volte rimandata, che finalmente debutterà su Rai 1 domani, 1° dicembre 2025, articolata in otto episodi distribuiti in quattro prime serate. “In Italia i tempi sono un po’ lenti”. Il tema dei ritardi produttivi, inevitabilmente, è finito al centro della conversazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cinque anni di attesa e sacrifici: Can Yaman finalmente Sandokan. Il suo lungo percorso verso il successo

News recenti che potrebbero piacerti

Ha fatto la maestra nelle scuole primarie per cinque anni senza avere il diploma delle Magistrali, pur facendolo credere con l’autocertificazione alle segreterie delle varie scuole in cui è stata incaricata tra il 2018 e il 2023. E così pochi giorni fa, la Corte dei Co - facebook.com Vai su Facebook

?Cinque anni in Russia fanno la pelle dura, parola di Spalletti #Calcio #Spalletti Vai su X

“Cinque anni d’attesa e un volo per Rio: vi racconto come è nata la nostra famiglia”: la storia di Maria Laura - it Maria Laura, 50 anni, ha raccontato la storia della sua famiglia e del percorso intrapreso per adottare dal ... Secondo fanpage.it