Cinque anni di attesa e sacrifici | Can Yaman finalmente Sandokan Il suo lungo percorso verso il successo

Ilgiornale.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Can Yaman torna sotto i riflettori con una delle interviste più personali degli ultimi anni. Ospite di Domenica In, l’attore turco si è aperto con Mara Venier parlando della sua infanzia, del legame profondo con l’Italia e soprattutto del progetto che più di tutti ha segnato la sua carriera recente: Sandokan. Una serie attesissima, più volte rimandata, che finalmente debutterà su Rai 1 domani, 1° dicembre 2025, articolata in otto episodi distribuiti in quattro prime serate. “In Italia i tempi sono un po’ lenti”. Il tema dei ritardi produttivi, inevitabilmente, è finito al centro della conversazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

cinque anni di attesa e sacrifici can yaman finalmente sandokan il suo lungo percorso verso il successo

© Ilgiornale.it - Cinque anni di attesa e sacrifici: Can Yaman finalmente Sandokan. Il suo lungo percorso verso il successo

News recenti che potrebbero piacerti

“Cinque anni d’attesa e un volo per Rio: vi racconto come è nata la nostra famiglia”: la storia di Maria Laura - it Maria Laura, 50 anni, ha raccontato la storia della sua famiglia e del percorso intrapreso per adottare dal ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Anni Attesa Sacrifici