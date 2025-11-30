Cinghiale sfonda recinzione dell' area cani e attacca due pitbull uno rimane gravemente ferito

Problemi nel pomeriggio in via Cechov a Begato. Nell'area sgambamento cani un cinghiale avrebbe sfondato la recinzione attaccando due pitbull. Uno dei due animali è scappato, è stato ritrovato e sta bene, un altro ha una brutta ferita al petto. Il cane è stato soccorso dalla Croce Gialla servizio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

