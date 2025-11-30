Cinema al via la 50^ edizione del Festival Laceno d’Oro

È tutto pronto per il taglio ufficiale del nastro della cinquantesima edizione del Laceno d’Oro International Film Festival. Ben 11 i giorni di eventi nel capoluogo irpino, dove il cinema torna protagonista e il pubblico ha la possibilità di incontrare i grandi autori. Online il programma completo, al sito www.lacenodoro.it, che quest’anno conta 2 Premi alla carriera, Leos Carax e Victor Erice, con retrospettive dedicate; il Premio d’Onore Pier Paolo Pasolini con retrospettiva ad Andrei Ujic?; i 3 concorsi internazionali (Laceno d’Oro 50, Gli occhi sulla città, Spazio Campania); una ricca rassegna di film Fuori Concorso, italiani e stranieri, con incontri con gli autori; workshop e masterclass; presentazioni di libri, un concerto e altri eventi; oltre al Lacenodoroscuola, la sezione di film e incontri riservata agli studenti delle scuole. 🔗 Leggi su Ildenaro.it