Cielo parzialmente nuvoloso temperatura minima | 2°

Il tempo a Bergamo prevede per domenica 30 novembre cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni in Lombardia Dopo le previsioni del tempo a Bergamo siamo un’occhiata alle condizioni meteo sulla Lombardia. Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it