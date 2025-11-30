Ciclocross Van Alphen vince a Flamanville e conquista il primo successo in Coppa del Mondo

La grande domenica della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 prosegue e, sul circuito di Flamanville, si è da poco conclusa anche la prova Elite donne. Al termine dei sette giri attorno al suggestivo castello, la gara è stata conquistata dalla neerlandese Aniek Van Alphen che ottiene così la prima vittoria in Coppa del Mondo. Van Alphen ha imposto il suo ritmo già nei primi minuti di gara, facendo il vuoto nel corso della seconda tornata. Dietro di lei si era inizialmente formato un gruppetto nel quale Amandine Fouquenet e Ceylin del Carmen Alvarado hanno avuto successivamente la meglio, battendosi fino alla fine per conquistare la seconda posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclocross, Van Alphen vince a Flamanville e conquista il primo successo in Coppa del Mondo

