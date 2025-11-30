Ciclocross | Lise Revol domina la prova Juniores a Flamanville seconda Giorgia Pellizotti
Dopo il trionfo azzurro nella gara maschile juniores, conclusa con la vittoria di Filippo Grigolini ed il terzo posto di Patrik Pezzo Rosola, a Flamanville si è appena conclusa anche la gara Juniores femminile. Sul tecnico circuito francese, la prova è stata dominata dalla padrona di casa Lise Revol, capace di prendere in largo già nei primi giri, per poi conservare il suo vantaggio fino all’ultimo giro. Secondo podio per la transalpina in Coppa del Mondo dopo la piazza d’onore ottenuta una settimana fa a Tabor. Ancora una buonissima prova per Giorgia Pellizotti che chiude seconda con un distacco di 1’20” dalla migliore prestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Ciclocross Nicole Azzetti ha preso posto in pianta stabile nella nazionale italiana di ciclocross. La diciassettenne biker alense in forza al team Ale Colnago è stata convocata anche per la prossima tappa di Coppa del Mondo, in programma domenica 3 - facebook.com Vai su Facebook
CDM Ciclocross, Giorgia Pellizotti seconda nella prova juniores – Vittoria della francese Revol - SportPic AgencyL’Italia del ciclocross continua a raccogliere buoni risultati in Coppa ... Secondo msn.com
Giorgia Pellizotti terza a Tabor nella Coppa del Mondo ciclocross Bukovská imprendibile - Stamattina a Tabor, in Repubblica Ceca, la seconda gara di giornata nella fredda ma soleggiata tappa inaugurale della Coppa del mondo di ciclocross 2025- Come scrive pianetamountainbike.it
COPPA DEL MONDO. PELLIZOTTI SECONDA TRA LE JUNIORES SI ARRENDE SOLTANTO ALLA FRANCESE REVOL - E' ancora Grand'Italia nella seconda prova della Coppa del Mondo Juniores di Ciclocross che si è svolta a Flamanville in Normandia (Francia). tuttobiciweb.it scrive